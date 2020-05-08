История одного героя

Я помню эти большие, безумно добрые, немного грустные глаза в сетке морщин. В них не было укора или осуждения. Они задумчиво глядели куда-то вдаль…

Посреди большого двора стоял железный топчан. Дедушка лежал на курпаче, из старенького приемника звучал монотонный голос диктора, передающий очередной выпуск новостей. Вокруг деда бегали мы, его внуки. Уставшие от будней в бетонных многоэтажках, мы будто вырывались из некоего гнета. Еле дождавшись летних каникул, готовы были идти пешком до дедушкиного дома, лишь бы скорее его обнять и предаться беззаботным моментам своего заслуженного отпуска…

В огороде на деревьях наливались плоды, на грядках зрели благоухающие овощи без всяких химических примесей...Мы словно саранча накидывались на них, ели урюк, срывали еще совсем незрелый виноград, взбирались на деревья и получали непередаваемые ощущения…

Шумели, галдели, громко спорили и не могли определить победителя наших очередных детских игр. Основная тема – война. Мы всё время пытались воссоздать ту самую страшную картину, о

которой так много рассказывал наш любимый дедушка. Своим детским умом хотели понять, почему люди убивают себе подобных, что заставляет их лишать целые семьи отцов, сыновей, братьев…

Несмотря на создаваемый нами шум, дедушка ни разу не повышал на нас свой голос. Вечерами все дружно собирались за вкусным ужином, приготовленным из овощей, собранных на грядках. На топчане за дастарханом было тесно, но мы себя чувствовали великолепно. Вся атмосфера была пронизана необыкновенной аурой, где переплетались запахи и звуки. По сей день они порождают теплые воспоминания...

Прошло много лет с тех пор...

Каждый год месяц май навевает печаль. 5 мая- день рождения, а 9-го – празднование Победы. Передо мной лежат его фотографии, снова изучаю каждую его медаль, вглядываюсь в благородные черты лица, глаза наполняются слезами, а душа –гордостью за ветерана Второй мировой войны Амритдинова Наби Амритдиновича.

Страшная весть о войне прозвучала 22 июня 1941 года в селе Боги Майдон. Вначале на фронт ушел старший брат Наби Амритдинова, спустя некоторое время в 1942 ему самому была вручена повестка из военкомата. Прощаясь с семьей, 21-летний Наби не знал, доведется ли когда-нибудь переступить порог родного дома и еще раз обнять своих близких и родных. Они уходили насовсем, но, твердо верили, что победа останется за нами.

Наби отслужил год. Мужественно сражаясь, участвуя в битвах, дошел до Сталинграда. Здесь снарядом юноше оторвало правую руку. Придерживая руку на лоскуте кожи, он при помощи боевых товарищей добрался до военного госпиталя, где конечность была восстановлена.

Домой Наби Амритдинов вернулся с орденами, медалями и инвалидностью, а его брату так и не

довелось увидеть отчий дом. Рассказывая обо всех ужасах того сурового времени, дедушка не мог сдержать слезы. Самое страшное, это когда хоронишь своих друзей, когда под вражеской пулей погибает совсем еще юный солдат. Эти воспоминания ему всегда давались тяжело.

Будучи старшим сыном, нужно было брать ответственность за семью на себя. Поступает на учебу на вечернее отделение на физико-математический факультет УзГУ, днем работает в педагогическом училище. В тот же год женится. Приходилось сложно, не хватало еды, подолгу стояли в длинных очередях за хлебом...

До 1969 года проработал завучем в педучилище, заместителем директора был в нескольких средних школах №№51,20. Трудился инспектором в горОНО, облОНО. Затем перевели директором в школу №31, где под его руководством было поднято учебное заведение с нуля. Дедушка всегда пользовался большим уважением, его любили и ценили.





За заслуги перед отечеством, бывшему фронтовику был подарен автомобиль "Москвич". Подарку больше всех радовались шестеро сыновей и мечтали прокатиться на презенте от государства...

Наби Амритдинову вместе с супругой Махбубой Амритдиновой было суждено вырастить шестерых сыновей, дать им всем высшее образование. Как-то было принято в семье, что образование- самое великое благо для человека. И вкладывать нужно только в эту сферу. Практически все внуки закончили вузы.

Человек, прошедший многое, испытавший всю боль страшной войны, сумел сохранить в себе лучшие качества.

Дедушка ушел рано, в 69 лет. В следующем году ему исполнилось бы 100 лет (1921 - 1990). Каждый год в честь своего наставника Наби Амритдинова школа №31 проводит памятные вечера, на которых младшее поколение знакомят с достижениями человека, руководившего учебным заведением 19 лет и внесшего немалый вклад в его становление.

Бывший фронтовик, педагог с большой буквы, как и его товарищи, не считал свою жизнь подвигом. Они рисковали жизнью ради Победы. А в мирное время продолжали поднимать страну из руин и добросовестно трудились до конца жизни. И смогли сохранить свое имя, ничем его не опорочить, став примером и большой гордостью для своих внуков и правнуков. Прошло несколько десятков лет. Ряды участников войны редеют с каждым днем. А нам остается помнить и чтить память этих замечательных людей, чтобы слава об их подвигах не померкла.

Зарина Амритдинова