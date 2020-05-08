Развитие гостиничного сектора в Самаркандской области

В Самаркандской области, несмотря на карантин, работы по развитию туристкой инфраструктуры идут стремительным темпом. Это можно наблюдать на примере строительства ряда гостиниц в городе Самарканде и других районах вилоята.

Так, в 2020-2021 годах планируется строительство 52 новых гостиниц разных категорий, включающих создание 2081 номера с 4300 койками . В результате будет создано 1161 новых рабочих мест. На строительно-ремонтные работы всего выделено 832,8 млрд сумов. Часть денежных средств -292,0 млрд. сумов- будет потрачена на возведение 34 гостиницы с 1331 номерами различной комфортности, где предусмотрено создание 2607 коек. В перспективе обеспечить занятость 732 человек.

Строящиеся гостиницы в соответствии с международными стандартами начнут функционировать ближе к осени, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.

Следует отметить, в связи с распространением Covid-19 на территории республики Узбекистан во время строительства регулярно проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.