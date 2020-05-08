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  • 8 май 2020 16:26
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Развитие гостиничного сектора в Самаркандской области

В Самаркандской области, несмотря на карантин, работы по развитию туристкой инфраструктуры идут стремительным темпом. Это можно наблюдать на примере строительства ряда гостиниц в городе Самарканде и других районах вилоята.

 

Развитие гостиничного сектора в Самаркандской области

 

Так, в 2020-2021 годах планируется строительство  52 новых гостиниц разных категорий, включающих создание 2081 номера с 4300 койками . В результате будет создано  1161 новых рабочих мест. На строительно-ремонтные работы всего выделено  832,8 млрд сумов. Часть денежных средств -292,0 млрд. сумов- будет потрачена на возведение  34 гостиницы  с 1331 номерами различной комфортности, где  предусмотрено создание 2607 коек. В перспективе обеспечить занятость   732 человек.

 

Строящиеся гостиницы в соответствии с международными  стандартами начнут функционировать ближе к осени, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 

Развитие гостиничного сектора в Самаркандской области

 

Следует отметить,  в связи с распространением Covid-19 на территории республики Узбекистан  во время строительства  регулярно проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.


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