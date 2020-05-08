Министерство здравоохранения: в Самарканде выздоровели 17 человек, среди них есть младенец 2019 года рождения

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели и отправились на реабилитацию еще 17 человек.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (по 5 из них из города Самарканда и Тайлакского района, по 2 – из Акдарьинского и Пайарыкского районов, по 1 – из Пастдаргомского, Нарпайского и Самаркандского районов) и они заразились в результате контакта с больными. Среди них 10 мужчин и 7 женщин, самому старшему из них 52 года, а младший – 2019 года рождения.

Если до этого в области было вылечено 52 пациента, то сейчас количество выздоровевших здесь достигло 69 человек.

Сегодня до этого часа вылечены и отправлены на реабилитацию 82 пациента и по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 1738 человека.