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  • 8 май 2020 15:25
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Мобильные группы проводят рейды

Огромное  желание, объединяющее  сегодня всех самаркандцев, это скорее выйти из  карантина и вернуться к обычному укладу жизни. Одни с нетерпением ожидают выхода на работу, другие желают спокойно выходить из дома и заниматься своими делами, третьи  - беспрепятственно передвигаться по улице. Но, самое важное, это снова, как прежде работать, зарабатывать и кормить свою семью. Проблема пандемии коронавируса, пожалуй, коснулась всех. 
 

В то время, когда в некоторых областях ослабили ограничения, Самаркандский регион  находится в эпидемиологически «красной» зоне. Область лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за неделю. 77 новых случаев заражения   - это самый высокий результат среди всех регионов страны. На сегодняшний день по имеющимся данным общее количество заболевших 150 человек.
Несмотря на то, что многократно говорится с экранов телевизоров, в печатных и  интернет – изданиях о строгом соблюдении карантинного режима, его продолжают нарушать, тем самым увеличивая риск заражения и сроки карантина.
По области  создано 8 мобильных групп, куда вошли представители инспекции санитарно-эпидемиологического надзора, УБДД,СГБ, Национальной Гвардии, областного хокимията. В разных точках ведутся рейды по выявлению нарушителей.
 
Зарина Амритдинова

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