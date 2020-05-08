В Джамбайском районе обсуждена судьба бесхозных сельхозугодий

Дехкане Самаркандской области теперь могут получить участок сельскохозяйственной земли, которая не используется по назначению. Платить за нее не нужно. Так местные власти решили и аграриев поддержать, и бороться с зарослями, а заодно принять меры по укреплению продовольственной стабильности в стране. На фоне пандемии коронавируса, сказавшейся негативно на экономике республики, ни одна сотка земли не может простаивать пустой.





На протяжении нескольких дней хоким Самаркандской области знакомится с текущим состоянием сельхозугодий в районах области. Им было осмотрено село Ахмаджона Курбанова Джамбайского района. Когда-то сельские работники получили свою долю земли в колхозах и совхозах, где работали. В каждом регионе были свои нормы, кто-то получил по 7 га, кто-то по 20 га. За более чем 20 лет произошли кардинальные изменения. Кто-то поменял место жительства, кто-то продал почти за бесценок предпринимателям, а кто-то просто по кусочкам сдает в аренду дехканам. Сотни гектаров не используются, а рядом работают трудолюбивые земледельцы или производители, которые кровно заинтересованы в земле, но, не могут ее получить из-за правовых коллизий.

Зарина Амритдинова