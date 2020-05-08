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  • 8 май 2020 15:16
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Нынешнее состояние вещевого рынка в г.Джуме не отвечает нормам и правилам

Вещевой рынок в городе Джуме Пастдаргомского района. Здесь обычно всегда многолюдно и идет оживленная торговля. И пока в дни карантина, пустуют магазины, рабочая группа областного хокимията провела мониторинг на безопасность объекта. Торговый комплекс «Пастдаргом буюм савдо» был построен в 2010 году. На сегодняшний день здесь ведут свою деятельность около 80 предпринимателей, функционируют 375 магазинов. И ровно столько, если не больше, рядом с ними разбиты дополнительные торговые точки.
 

Часть построек возведена незаконно. Их буквально прилепили к основному зданию, и ныне они закрывают вид из окна и препятствуют поступлению солнечного света и свежего воздуха.
 
Зарина Амритдинова

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