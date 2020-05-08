Женщина, вовлеченная в торговлю людьми, освобождена досрочно

В Самарканде 27 осужденных освобождены условно-досрочно

Благодаря справедливой политике главы государства, проводимой в системе судебной власти, лицам, кто осознает свою ошибку и искренне раскаивается, предоставляются привилегии и освобождаются от наказаний раньше срока.

Так, жительница Самарканда Г. Шарапова была приговорена к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения за торговлю людьми и с 3 мая 2013 года до сегодняшнего дня отбывала наказание в местах лишения свободы.

Г. Шаропова недавно подала кассационную жалобу в суд, с просьбой смягчить ее приговор с учетом ее полного признания и искреннего раскаяния, семейного положения и того факта, что она является единственным кормильцем в своей семье.

Заключенная женщина чистосердечно раскаялась в содеянном и решила посвятить свою жизнь благополучию своей семьи, воспитанию детей и развитию общества, говорит О.Кодиров,

старший помощник судьи Самаркандского областного суда по уголовным делам.



Г.Шаропова была освобождена в зале суда определением кассационной инстанции Самаркандского областного суда по уголовным делам. Дело рассматривал председатель областного суда О. Хаитов.

Всего в Самаркандском городском суде по уголовным делам со стороны нескольких судей рассмотрены дела 27 осужденных к лишению свободы. По завершению судебного процесса к этим лицам применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания на основании принципов гуманизма.

Бекзод Джумабоев,

судья Самаркандского областного суда по уголовным делам.