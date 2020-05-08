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  • 8 май 2020 15:02
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Женщина, вовлеченная в торговлю людьми, освобождена досрочно

В Самарканде 27 осужденных  освобождены условно-досрочно

 

Женщина, вовлеченная в торговлю людьми, освобождена досрочно

 

Благодаря справедливой политике главы государства, проводимой в системе судебной власти, лицам, кто осознает свою ошибку и искренне раскаивается, предоставляются привилегии и освобождаются от наказаний раньше срока.

 

Так, жительница Самарканда Г. Шарапова   была приговорена к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения за торговлю людьми и с 3 мая 2013 года до сегодняшнего дня отбывала наказание в местах лишения свободы.

 

Г. Шаропова недавно подала кассационную жалобу в суд, с просьбой  смягчить ее приговор с учетом ее полного признания и искреннего раскаяния,  семейного положения и того факта, что она является единственным кормильцем в своей семье.

 

Заключенная женщина чистосердечно раскаялась в содеянном и решила посвятить свою жизнь благополучию своей семьи, воспитанию детей и развитию общества, говорит  О.Кодиров,

старший помощник судьи Самаркандского областного суда  по уголовным делам.


Г.Шаропова была освобождена в зале суда определением кассационной инстанции Самаркандского областного   суда по уголовным делам. Дело рассматривал председатель  областного суда О. Хаитов.

 

Женщина, вовлеченная в торговлю людьми, освобождена досрочно

 

Всего в Самаркандском городском суде по уголовным делам со стороны нескольких судей   рассмотрены дела 27 осужденных к лишению свободы. По завершению судебного процесса к этим лицам применено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания на основании  принципов гуманизма.

 

Бекзод  Джумабоев,

судья Самаркандского областного суда по уголовным делам.


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