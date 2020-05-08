Молился о победе…

Дониёр бобо Абдурахманов из села Узбеккурган Иштыханского района Самаркандской области отправился на фронт в 1944 году, в 18 лет.

Молодой и отважный парень воевал против фашистских захватчиков в составе стрелковой дивизии второго Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Беларуси и Польши, в сражениях на подступах к Берлину.

В последние дни войны солдат получил тяжелое ранение в ногу. Но в сырой и холодной палате военного госпиталя он попросил у Всевышнего не избавления от боли, не еды, а скорейшей победы… 9 мая его товарищи пришли к нему с доброй вестью - вестью о великой победе. Радовались они со слезами на глазах.

... Вернулся в родное село Узбеккурган. Женился, вырастил и воспитал 8 детей, стал любимым дедом для своих внучат. До конца своих дней неустанно трудился на благо народа.

Дониёр Абдурахманов за проявленные во время Второй мировой войне отвагу и мужество награжден орденами «Красная звезда» и Отечественной войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией» и «За отвагу».

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