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  • 8 май 2020 12:43
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Сотрудники Бюро навестили ветерана службы

В преддверии  Великого праздника-9 мая- Дня памяти и почестей  группа сотрудников Бюро принудительного исполнения навестила одного из почетных пенсионеров,  старшего лейтенанта в отставке Мамаюсуфа Хидирова и провела с ним беседу за чашкой чая.

 

Сотрудники Бюро навестили ветерана службы


Почетному  сотруднику, проживающему в махалле «Журият» Джамбайского района,  зачитали поздравительное послание от  имени руководства БПИ и передали пакет с  продуктами  питания.


- Оказывать уважение и почтение старшему поколению, особенно наставникам и учителям- одна из отличительных черт нашего народа, - говорит старший инспектор Самаркандского областного управления  Бюро принудительного исполнения Дустбек Сулейманов. - В соответствии с нашими благородными ценностями мы узнаем о состоянии здоровья бывших сотрудников  в эти трудные дни. Советы ветеранов очень важны для нас сегодня.


Мамаюсуф Хидиров прослужил  в этой области с 1986 по 2018 годы.  За годы своей деятельности  ему удалось воспитать целую плеяду последователей, достигших высоких должностей. Сегодня заслуженный пенсионер-дедушка и главный наставник любимых внуков.


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