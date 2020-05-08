Сотрудники Бюро навестили ветерана службы

В преддверии Великого праздника-9 мая- Дня памяти и почестей группа сотрудников Бюро принудительного исполнения навестила одного из почетных пенсионеров, старшего лейтенанта в отставке Мамаюсуфа Хидирова и провела с ним беседу за чашкой чая.





Почетному сотруднику, проживающему в махалле «Журият» Джамбайского района, зачитали поздравительное послание от имени руководства БПИ и передали пакет с продуктами питания.





- Оказывать у важение и почтение старшему поколению, особенно наставникам и учителям - одна из отличительных черт нашего народа, - говорит старший инспектор Самаркандского областного управления Бюро принудительного исполнения Дустбек Сулейманов. - В соответствии с нашими благородными ценностями мы узнаем о состоянии здоровья бывших сотрудников в эти трудные дни. Советы ветеранов очень важны для нас сегодня.





Мамаюсуф Хидиров прослужил в этой области с 1986 по 2018 годы. За годы своей деятельности ему удалось воспитать целую плеяду последователей, достигших высоких должностей. Сегодня заслуженный пенсионер-дедушка и главный наставник любимых внуков.