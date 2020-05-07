 В Самарканде началось строительство Президентской школы

В этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию Президентскую школу в Самарканде. В связи с этим на строительной площадке кипит работа.

Строительство Президентской школы началось в марте нынешнего года. Генеральным подрядчиком выступила строительная компания ООО «INNOCRAFT» . Учебный корпус на 168 мест, общежития, спортивные залы, мини-футбол, баскетбольные площадки, столовая и другие объекты будут построены на площади около 2,5 га.

Строительство школы ведется в полном соответствии с правилами санитарии и гигиены.

Президентскую школу планируется открыть в августе этого года.