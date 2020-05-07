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  • 7 май 2020 14:23
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В Самарканде началось строительство Президентской школы

В этом году планируется построить и ввести в эксплуатацию Президентскую школу в Самарканде. В связи с этим на строительной площадке  кипит работа.

 

В Самарканде началось строительство Президентской школы

 В Самарканде началось строительство Президентской школы

 

Строительство Президентской школы  началось в марте нынешнего года. Генеральным подрядчиком выступила строительная компания ООО «INNOCRAFT» .  Учебный корпус на 168 мест, общежития, спортивные залы, мини-футбол, баскетбольные площадки, столовая  и другие объекты будут построены на площади около 2,5 га.

 

В Самарканде началось строительство Президентской школы

 В Самарканде началось строительство Президентской школы

 

Строительство школы ведется в полном соответствии с правилами санитарии и гигиены.

 

Президентскую школу планируется открыть в августе этого года.


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