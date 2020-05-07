В Самарканде выздоровели ещё 15 пациентов

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию 15 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (10 – из Тайлакского района, 2 – из Акдарьинского района, по 1 – Пайарыкского, Пастдаргомского районов и города Самарканда). Они заразились коронавирусом в результате контакта с больными. Самому старшему из них 65 лет, а самая младшая – 2020 года рождения.

До настоящего времени в Самаркандской области были вылечены 37 пациентов, а теперь их количество достигло 52.