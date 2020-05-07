» » » В Самарканде выздоровели ещё 15 пациентов
﻿
  • 7 май 2020 14:21
  • 238

В Самарканде выздоровели ещё 15 пациентов

В Самарканде выздоровели ещё 15 пациентовВ Самаркандской области от коронавирусной инфекции вылечены и отправлены на реабилитацию 15 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

 

Все выздоровевшие из Самаркандской области (10 – из Тайлакского района, 2 – из Акдарьинского района, по 1 – Пайарыкского, Пастдаргомского районов и города Самарканда). Они заразились коронавирусом в результате контакта с больными. Самому старшему из них 65 лет, а самая младшая – 2020 года рождения.

До настоящего времени в Самаркандской области были вылечены 37 пациентов, а теперь их количество достигло 52.


Похожие статьи:
﻿
Минздрав: В БУХАРЕ И САМАРКАНДЕ ВЫЛЕЧИЛИСЬ 8 ПАЦИЕНТОВ, СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И 78-ЛЕТНИЙ СТАРЕЦ

Минздрав: В БУХАРЕ И САМАРКАНДЕ ВЫЛЕЧИЛИСЬ 8 ПАЦИЕНТОВ, СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И 78-ЛЕТНИЙ СТАРЕЦ

Новости Самарканда
﻿
Министерство здравоохранения: В Самарканде и Ташкенте поправились 14 пациентов

Министерство здравоохранения: В Самарканде и Ташкенте поправились 14 пациентов

Новости Самарканда
﻿
Минздрав: В Намангане и Самарканде поправились 19 пациентов, среди них есть два младенца

Минздрав: В Намангане и Самарканде поправились 19 пациентов, среди них есть два младенца

Новости Самарканда
﻿
Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

Новости Самарканда
﻿
В столице полностью выздоровел еще 21 пациент в возрасте от 67 до 11 лет. Среди выздоровивших 2 человека – из Самаркандской области

В столице полностью выздоровел еще 21 пациент в возрасте от 67 до 11 лет. Среди выздоровивших 2 человека – из Самаркандской области

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика