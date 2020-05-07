Самаркандец арестован на 6 дней за распространение ложной информации

6 мая 2020 года в группе «Новости Самарканда» в Фейсбуке Руслан Х. опубликовал пост под заглавием «Урра хорошие новости! Завтра карантин заканчивается, об этом сказал сам президент».

По результатам следствия установлено, что профиль в Facebook зарегистрирован на имя Х.Р. Р., 1967 года рождения. Пользователь проживает по улице Узбекистанской в Самарканде.

Гражданин был доставлен в административное здание 3-го отделения органов внутренних дел города и официально предупрежден о необоснованности его информации.

Действия нарушителя и попытки его активного сопротивления при задержании были запротоколированы в соответствии со статьями 194 и 195 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и направлены в Самаркандский городской суд по административным делам. Руслан X. был приговорен к 6 дням тюремного заключения за распространение ложной информации через Интернет. Об этом сообщает zarnews.