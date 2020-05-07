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  • 7 май 2020 12:19
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Самаркандец арестован на 6 дней за распространение ложной информации

6 мая 2020 года в группе «Новости Самарканда» в Фейсбуке Руслан Х. опубликовал пост  под заглавием «Урра хорошие новости! Завтра карантин заканчивается, об этом сказал сам президент».

 

Самаркандец арестован на 6 дней за распространение ложной информации

 

 

По результатам следствия установлено, что профиль в Facebook зарегистрирован на имя Х.Р. Р., 1967 года рождения. Пользователь проживает  по  улице Узбекистанской в  Самарканде.

 

Гражданин был доставлен в административное здание 3-го отделения органов внутренних дел города и официально предупрежден о необоснованности его информации.

  

 

 

 

 

Действия нарушителя и попытки его активного сопротивления  при  задержании  были запротоколированы в соответствии со статьями 194 и 195 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и направлены в Самаркандский городской суд по административным делам. Руслан X. был приговорен к 6 дням тюремного заключения за распространение ложной информации через Интернет. Об этом сообщает zarnews.


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