Горячая линия всегда на связи

В целях выявления и предотвращения нарушений, таможенных правил, предотвращения незаконных действий и злоупотреблений должностными обязанностями, а также для борьбы с контрабандой и коррупцией Самаркандское областное таможенное управление стремится быстро выявлять и устранять нарушения прав субъектов предпринимательства. Служба горячей линии, обеспечивающей анонимность заявителей, постоянно работает.





Таможенные нарушения, полученные по горячим линиям, будут доказаны, и в отношении злоумышленников будут приняты конкретные меры в соответствии с применимыми правилами.





Горячие линии становятся самым надежным, удобным и быстрым способом дальнейшего укрепления связей и укрепления сотрудничества между таможенными органами и общественностью.

ГТК по Самаркандской области просит граждан и предпринимателей сообщить о каких-либо нарушениях таможенного законодательства или незаконных действиях сотрудников системы, позвонив в Самаркандское областное таможенное управление по телефону (66) 233-63-00.





Обратите внимание, что ваша информация, сообщения, заявления, жалобы и предложения, полученные через телефон доверия, не останутся без ответа.