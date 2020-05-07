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  • 7 май 2020 11:05
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Горячая линия всегда на связи

В целях выявления и предотвращения нарушений, таможенных правил, предотвращения незаконных действий и злоупотреблений должностными обязанностями, а также для борьбы с   контрабандой и коррупцией Самаркандское областное таможенное управление стремится быстро выявлять и устранять нарушения прав субъектов предпринимательства. Служба горячей линии, обеспечивающей анонимность заявителей, постоянно работает.

 

Горячая линия всегда на связи


 

Таможенные нарушения, полученные по горячим линиям, будут доказаны, и в отношении злоумышленников будут приняты конкретные меры в соответствии с применимыми правилами.


Горячие линии становятся самым надежным, удобным и быстрым способом дальнейшего укрепления связей и укрепления сотрудничества между таможенными органами и общественностью.

 

Горячая линия всегда на связи

 

ГТК по Самаркандской области просит граждан и предпринимателей сообщить  о каких-либо нарушениях таможенного законодательства или незаконных действиях сотрудников системы, позвонив  в Самаркандское областное таможенное управление по телефону (66) 233-63-00.


Обратите внимание, что ваша информация, сообщения, заявления, жалобы и предложения, полученные через телефон доверия, не останутся без ответа.


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