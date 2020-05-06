В Самарканде зафиксирован самый высокий прирост заболевших за сутки

Минздрав вчера вечером опубликовал новую инфографику, иллюстрирующую количество заболевших, выздоровевших и умерших пациентов с COVID-19 по регионам.

Согласно этим данным, самое большое количество случаев заболевания COVID-19 наблюдается в г.Ташкенте (675). Далее следуют Бухара, Наманган. Самарканд в этом списке на 7 месте.

Однако за минувшие сутки в Самарканде был зарегистрирован самый большой прирост заболевших по сравнению с другими областями (+10). На 23:00 6 мая количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Самаркандской области составляет 150 человек.

Стоит отметить, что наш регион также возглавил список регионов, где наблюдается большой прирост новых случаев по итогам недели (28.04.-5.05)

Самаркандцы в силах исправить такую ситуацию - надо просто соблюдать все правила карантина и, по возможности, оставаться дома. И тогда не за горами тот момент, когда мы получим сначала "желтый", а потом "зеленый" уровни карантина. Мы с этим справимся! Берегите себя!