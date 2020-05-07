Карантинные ограничения по Самаркандской области на сегодняшний день





На территории Самаркандской области разрешены следующие виды деятельности:



·работы магазинов продовольственных товаров, оптовых магазинов непродовольственных товаров, рынки строительных материалов, цехи кройки и шитья, банковские пункты (кассы) в разных объектах, пункты химчистки, нотариальные конторы, организации адвокатуры и страхования, мастерские по ремонту обуви, предприятия животноводства и по переработке кожи, пункты быстрого питания (для доставки и самовывоза), медицинские учреждения;



·сбор, доставка и продажа сельхозпродукции, выращивание и продажа семян и саженцев, продажа запчастей для автомобилей, ремесленничество и продажа продукции ремесленников в магазинах;



·работы по строительству, реконструкции и ремонту на объектах, индивидуальное строительство и ремонт, услуги доставки;



·прогулки непосредственно перед многоэтажными домами и во внутренних дворах с соблюдением социальной дистанции.



Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, во всех регионах, независимо от уровня карантина, сохранится ряд введенных ранее требований и ограничений.

Обязательные требования для всех регионов:



·соблюдение социальной дистанции (2 метра) в общественных местах, использование лицевых масок и антисептических средств;



·запрет на деятельность образовательных организаций, учебных курсов, развлекательных объектов, вещевых рынков и общественного транспорта;



·запрет на проведение всех видов массовых мероприятий, семейных торжеств и обрядов (за исключением обрядов погребения с участием не более 10−15 человек);



·использование пирометров и антисептических средств у входов на рынки и в пункты торговли, измерение температуры тела каждого посетителя (если она равна или превышает 37 градусов, посещать эти объекты запрещается);



·использование пирометров и антисептических средств во всех организациях, соблюдение между их сотрудниками социальной дистанции;



·соблюдение режима карантина и проведение санитарно-гигиенических мероприятий на объектах, где ведутся строительно-ремонтные работы.



Сохраняются ограничения на осуществление межобластных и междугородных перевозок. При этом сотрудникам государственных органов и учреждений разрешено приезжать на работу в регионы с «красным» уровнем карантина и покидать их (сотрудникам негосударственных организаций — при наличии разрешения, выданного работодателем). Перевозить между областями и городами также можно сельхозпродукцию, выращенную дехканами и фермерами.