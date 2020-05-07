 Вчера и сегодня: как время изменило облик Ташкента, Бухары, Самарканда

На старинных снимках - вкрапления современных видов крупнейших городов Узбекистана. Так авторы проекта постарались показать ,насколько изменились ,и вместе с тем сохранили свой исторический облик Ташкент, Бухара и Самарканд за столетие.

Авторы проекта соединили кадры настоящего и прошлого и таким образом создали невероятное и захватывающее путешествие из настоящего в далекое прошлое. Какие-то из исторических объектов, запечатленных на снимках, остались практически в первозданном виде, какие-то - полностью изменили свой облик.

Госкомтуризма предложил окунуться в историю Узбекистана и сравнить, какие преображения претерпели города за долгий срок.

А в видеоформате эти кадры приобретают изысканный шарм. Хотите проверить? Тогда вам сюда.