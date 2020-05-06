В Самарканде планируется открыть Центр туризма, где с участием Университета Кастиля Ла Манча будут готовить специалистов сферы

Ректор Самаркандского государственного института иностранных языков (СГИИЯ) Илхом Тухтасинов и проректор по международному сотрудничеству Университета Кастилья Ла Манча (Universidadde Castilla La Mancha) Фатима Гомез обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями в формате видеоконференции, организованной при содействии Посольства Узбекистана в Испании, сообщает ИА «Дунё».

Стороны особо отметили достигнутые по итогам 2019 года результаты совместной работы, такие как визит в Узбекистан испанской делегации во главе Ф.Гомез, подписание соглашения о сотрудничестве, открытие Центра испанского языка и культуры при СГИИЯ и обмен профессорами.

Проректор испанского вуза высоко оценила инициативу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созданию общенародного движения «Доброта и поддержка», основной целью которой является социальная защита уязвимых слоев населения в период пандемии. По ее мнению, этот шаг, несомненно, поможет стране в ближайшее время преодолеть кризис, связанный с распространением коронавируса и нивелировать негативные последствия в период постпандемии.

Она выразила свою солидарность и поддержку узбекскому правительству и народу, столкнувшемуся с еще одним вызовом – стихийным бедствием в Сырдарьинской области, и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и восстановления.

Важно отметить, что Университет Кастилья Ла Манча является государственным вузом. По международным образовательным рейтингам он входит в список 1000 лучших вузов мира. Был основан в 1982 году в Автономном округе «Кастилья-Ла-Манча» Королевства Испания.

В настоящее время здесь обучаются более 30 000 студентов и работают 2300 профессоров. Университет предлагает более 50 различных направлений бакалавриата и более 100 специальностей во всех областях науки в магистратуре и докторантуре. Имеет 35 научно-исследовательских центров и институтов.

По итогам онлайн-встречи стороны договорились об открытии в Самарканде Центра туризма, который будет готовить специалистов сферы, утверждении Плана действий по дальнейшему расширению межвузовского сотрудничества, подготовке совместных учебных программ и изучении вопроса выдачи выпускникам СГИИЯ диплома с двумя специальностями (doubledegree), а также развитии сотрудничества испанского вуза с Фондом «Эл-юрт умиди».

В настоящее время при Самаркандском государственном институте иностранных языков и Узбекском государственном университете мировых языков функционируют два Центра испанского языка и культуры, а также осуществляется обмен профессорско-преподавательским составом.