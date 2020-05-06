УВД Самаркандской области предупреждает!

-Не выходите из дома без необходимости;

- Только один человек может выйти, чтобы купить необходимые продукты недалеко от места проживания;

- Поддерживайте социальную дистанцию ​​2 метра в магазинах и других местах;

- Гражданам старше 65 лет и с хроническим заболеванием строго запрещено выходить на улицу;

- Водителям такси строго запрещено перевозить пассажиров (курьерская деятельность разрешена);

В указанные периоды времени (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) разрешено пользоваться личным и служебным легковым автотранспортом с пассажирами, а также велосипедами и мототранспортом — для поездок на работу и обратно, покупки товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и продуктов питания;

-гулять непосредственно перед многоэтажными домами в городах и районах и во внутренних дворовых зонах, соблюдая социальную дистанцию (промежуточное расстояние 2 метра) и с обязательным ношением масок, при этом дети до 14 лет сопровождаются родителями;

- руководителям высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также профессорам разрешено восстановить лабораторную и иную деятельность для продолжения научной работы.

Лица, нарушающие эти требования, будут привлечены к ответственности.

Не будьте равнодушны к здоровью себя и окружающих!

Информационная служба УВД Самаркандской области.