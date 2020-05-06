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  • 6 май 2020 14:33
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Минздрав: В БУХАРЕ И САМАРКАНДЕ ВЫЛЕЧИЛИСЬ 8 ПАЦИЕНТОВ, СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И 78-ЛЕТНИЙ СТАРЕЦ

В Бухарской области от коронавируса полностью выздоровели 5, Самаркандской области – 3, всего – 8 пациентов.

 

Минздрав: В БУХАРЕ И САМАРКАНДЕ ВЫЛЕЧИЛИСЬ 8 ПАЦИЕНТОВ, СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И 78-ЛЕТНИЙ СТАРЕЦ

 

 

Среди выздоровевших в Бухаре 4 человека из этой области и заразились в результате контакта с больными, одна из них из города Ташкента, прибыла в Бухару чартерным рейсом из России и была помещена на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции ее госпитализировали. Среди них 2 мужчин и 3 женщин, самой старшей из них 50 лет, а самой младшей – 14 лет.

 

Выздоровевших людей отправили на реабилитацию. До этого в Бухарской области выздоровели 367 пациентов, сейчас их количество достигло 372.

 

Выздоровевшие в Самарканде все три человека (7-летний, 31-летний и 78-летний) мужчины из Тайлякского района. Они заразились в результате контакта с больными.Вылеченных пациентов в настоящее время отправляют на реабилитацию. До настоящего времени в Самаркандской области выздоровели 34 пациента, а теперь их – 37.

 

В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечилось 1547 человек.


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