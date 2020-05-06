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  • 6 май 2020 13:04
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Карантинные правила не смягчены в Тайлякском и Акдарьинском районах Самаркандской области, а также в городе Самарканде

Учитывая, что эти регионы эпидемиологически включены в «красную» зону, правила карантина еще не смягчены,сообщается на телеграмм-канале koronavirusinfouz.

 

Карантинные правила не смягчены в Тайлякском и Акдарьинском районах Самаркандской области, а также в городе Самарканде

 

 

-По состоянию на 6 мая 230 человек были диагностированы с коронавирусом в Наманганской области, и Наманган занимает четвертое место в стране после Ташкента (668 пациентов), Бухарской области (435) и Хорезмской области (232).

 

По количеству смертей от коронавируса Наманган(4)  уступает только столице Ташкенту (5).

 

-Сообщается, что карантинные правила не смягчены в Тайлякском и Акдарьинском районах Самаркандской области, в городе  Самарканде, Самаркандском, Ургутском и Джамбайском районах, которые граничат с Тайлякским районом , а также в некоторых местах  Булунгурского района.


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