Кража в Джамбайском районе: задержано лицо, похитившее ценности из сейфа столовой

О совершении кражи заявил 60-летний гражданин Б.А. 2 мая 2020 года мужчина обратился с заявлением в органы внутренних дел Джамбайского района. В ночь с 27 на 28 апреля 2020 года неизвестный вошел в столовую на улице Беруни в Джамбайском районе.

Воспользовавшись отсутствием рабочих, он взломал сейф, похитил 2.830.000 сум, 65 долларов США номиналом 1 доллар и несколько женских украшений на сумму 24.170.000 сум, говорится в заявлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, причастного к краже сейфа. Им оказался 25-летний Ж.О., житель Джамбайского района. Одна женская золотая цепочка, 1 570 000 сумов, одна купюра достоинством в 20 долларов США, 2 купюры в 2 доллара США и 6 купюр по 1 доллару США были конфискованы у подозреваемого в качестве вещественного доказательства в присутствии свидетелей.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Жомбойского района возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2, ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража).

Об этом сообщили в Следственном управлении Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.