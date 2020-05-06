» » » Кража в Джамбайском районе: задержано лицо, похитившее ценности из сейфа столовой
﻿
  • 6 май 2020 12:20
  • 138

Кража в Джамбайском районе: задержано лицо, похитившее ценности из сейфа столовой

О совершении  кражи заявил 60-летний гражданин Б.А.  2 мая 2020 года мужчина обратился с заявлением  в органы внутренних дел Джамбайского района. В ночь с 27 на 28 апреля 2020 года неизвестный вошел в столовую  на улице Беруни в Джамбайском районе.

 

Кража в Джамбайском районе: задержано лицо, похитившее ценности из сейфа столовой

 

Воспользовавшись отсутствием рабочих, он взломал сейф, похитил 2.830.000 сум, 65 долларов США номиналом 1 доллар и несколько женских украшений на сумму 24.170.000 сум, говорится в заявлении.

 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, причастного к краже сейфа. Им оказался  25-летний Ж.О., житель Джамбайского района. Одна женская золотая цепочка, 1 570 000 сумов, одна купюра достоинством в 20 долларов США, 2 купюры в 2 доллара США и 6 купюр по 1 доллару США были конфискованы у подозреваемого в качестве вещественного доказательства в присутствии свидетелей.

 

Кража в Джамбайском районе: задержано лицо, похитившее ценности из сейфа столовой

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Жомбойского района возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2, ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража).

 

Об этом сообщили в Следственном управлении Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.


Похожие статьи:
﻿
В Пахтачийском районе пресечена попытка шантажа на 15 млн.сум

В Пахтачийском районе пресечена попытка шантажа на 15 млн.сум

Новости Самарканда
﻿
За один день выявлено два факта сбыта наркотических средств

За один день выявлено два факта сбыта наркотических средств

Новости Самарканда
﻿
Установлен факт незаконной продажи земельных участков, ведется расследование

Установлен факт незаконной продажи земельных участков, ведется расследование

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области 16-летний юноша обокрал дом

В Самаркандской области 16-летний юноша обокрал дом

Новости Самарканда
﻿
Украл 10 000 долларов США и 5 000 000 сумов, но был задержан

Украл 10 000 долларов США и 5 000 000 сумов, но был задержан

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика