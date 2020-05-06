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  • 6 май 2020 10:27
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Самаркандская область находится в эпидемиологически «красной» зоне

На видео-конференции под председательством президента вчера было заявлено, что  каждому району и городу будут присваиваться «красный», «желтый» или «зеленый» уровни карантина исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, на основе конкретных критериев — числа больных и динамики лечения.

 

Самаркандская область находится в эпидемиологически «красной» зоне

 

 

Учитывая тот факт, что Самаркандская область находится в эпидемиологически «красной» (высокорисковой) зоне, правила карантина еще не смягчены.

 

Об этом было объявлено на заседании областной комиссии, сообщает пресс-служба городского хокимията.

 

 Самаркандская область находится в эпидемиологически «красной» зоне


 

Отметим, Самарканд лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за неделю. 77 новых случаев заражения за неделю по Самаркандской области - это самый высокий результат среди всех регионов страны.

 

Гражданам предлагается строго соблюдать правила карантина.


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