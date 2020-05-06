Самарканд лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за неделю





По данным ресурса, с 28 апреля (за неделю) в Ташкенте прибавилось 60 новых случаев COVID-19, в Бухарской области — 40, Хорезмской области — 10, Наманганской области — 36, Андижанской области — 11, Ферганской области — 20, Самаркандской области — 77, Каракалпакстане — 5, Сурхандарьинской области — 4, Сырдарьинской области — 5.

В Кашкадарьинской, Джизакской и Навоийской областях новых случаев не выявлено. Кроме того, в этих регионах выздоровели все пациенты с коронавирусом, находившиеся в медучреждениях.

Ранее главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков рассказал, что ежедневно в страну прибывают 500−600 человек, которых затем размещают на карантин. По его словам, «коронавирус в основном выявляют у находящихся на карантине».

Напомним, 4 мая хоким области Эркинжон Турдимов обратился к жителям Самаркандской области. Он отметил, что число случаев коронавируса в регионе растет. Особенно, ситуация еще нестабильна в Тайлакском районе, в городках Лаиш, Челек, а также в городе Самарканде. Было отмечено, что многие восприняли смягчение карантинных ограничений неправильно и начали ездить в машине по 5-6 человек, а некоторые забыли про маски, перестали их носить. Однако смягчение карантинных ограничений не означает их отмену. Глава областной администрации подчеркнул, что во избежание широкого распространения вируса все граждане должны строго соблюдать правила и требования карантина, соблюдать дистанцию между собой в обществе, обязательно носить защитные средства – маски. "Если сейчас мы не будем строго соблюдать все правила и требования карантина, то это может привести к еще более жестким ограничениям. Мы не должны стать причиной этих жестких ограничений. Мы должны защищать себя, свой дом, своих родителей, детей, свою семью" - сказал Эркинжон Турдимов.