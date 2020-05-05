На территории массива Корасув строят школу на 1680 мест

До конца текущего года на основе Инвестиционной программы строительно-ремонтные работы на сумму 128,2 млрд. сумов будут проведены в 32 школах районов и городов Самаркандской области. Выделенные средства пойдут на строительство двух новых школ , реконструкцию 21 учебного заведения, капитальный ремонт девяти общеобразовательных заведений.

Согласно данным информационной службы Управления народного образования Самаркандской области, со средств Антикризисного фонда будет выделено еще 65,0 млрд. сумов, которые будут потрачены на ремонтные работы 22 общеобразовательных школ региона.

В настоящее время полным ходом идет строительство новой школы на 1680 мест на территории массива Корасув Самаркандского района. Объект, который возводится с учетом требований современных школ, будет иметь 4-х этажное учебное здание, спортивные залы, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. О строительстве учебного заведения говорилось еще во время церемонии сдачи в эксплуатацию многоквартирных домов в преддверии праздника Навруз. Хокимом области было отмечено, что до конца 2020 года в строй будут ведены ДОУ вместимостью до 300 мест, а также семейная поликлиника с охватом населения свыше 150 человек в смену. Кроме того, предусмотрено развитие дорожной инфраструктуры и общественного транспорта.

При строительстве новой школы, используя опыт президентских школ, особое внимание будет уделено созданию всех условий для того, чтобы ученики получали полноценное образование и всесторонне развивались, росли как физически, так и духовно здоровыми личностями.

Массив Корасув представляет собой городок с населенностью 100 тысяч человек . В будущем, учитывая рост численности местных жителей , планируется построить аналогичные новые школы.