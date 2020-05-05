Министерство здравоохранения: В Самарканде и Ташкенте поправились 14 пациентов

В Самаркандской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 10 пациентов, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте – 4, всего – 14 человек. С участием ответственных лиц сферы здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие в Самарканде из этого региона (8 из них из Тайлакского района, по 1 – из города Самарканд и Булунгурского района) и все они заразились в результате контакта с больными. Самой старшей из них 48 лет, а младшему – 16 лет. До этого в области было вылечено 24 пациента, а сейчас их – 34.

Из выздоровевших в клинике НИИ вирусологии 3 человека из столицы и 1 – из Ташкентской области, они тоже заразились в результате контакта с больными. Среди них 2 мужчин и столько же женщин, самой старшей их них 50 лет, младшей – 6 лет. В настоящее время в Ташкенте выздоровело 459 человек.

Так, в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 1454 человек.