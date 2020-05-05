В Самарканде оштрафованы граждане за ущерб окружающей среде

Житель махалли «Ходжа Исмаил» Пайарыкского района Самаркандской области оштрафован за мытье контейнеров, в которых хранились молочные продукты. Его поступки были оценены, как загрязнение местного канала.

Сотрудники районной инспекции составили на него протокол на основании части первой статьи 72 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и наложили штраф в размере 669 000 сумов.

За загрязнение окружающей среды на 111 500 сумов оштрафован и житель махалли «Умид» Нарпайского района Самаркандской области С.А. Гражданин выбрасывал накопившиеся у себя в доме бытовые отходы в неположенном месте на территории махалли.

Об этом сообщил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.