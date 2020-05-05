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  • 5 май 2020 12:06
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В Самарканде оштрафованы граждане за ущерб окружающей среде

Житель махалли  «Ходжа Исмаил» Пайарыкского района Самаркандской области оштрафован за мытье контейнеров, в которых хранились молочные продукты. Его поступки были оценены, как  загрязнение  местного канала.

 

В Самарканде оштрафованы граждане за ущерб окружающей среде

 

Сотрудники районной инспекции составили на него протокол на основании части первой статьи 72 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и наложили штраф в размере 669 000 сумов.

 

За загрязнение окружающей среды на 111 500 сумов оштрафован и житель  махалли  «Умид» Нарпайского района Самаркандской области С.А.  Гражданин выбрасывал накопившиеся у себя в доме бытовые отходы в неположенном месте на территории махалли.

 

Об этом сообщил Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.


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