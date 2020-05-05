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  • 5 май 2020 11:36
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Пьяный водитель, выехавший на встречную полосу, стал причиной смерти женщины и двухлетнего ребенка

В Самаркандской области произошло очередное смертельное ДТП – пьяный водитель стал причиной смерти женщины и двухлетнего ребенка.

 

Пьяный водитель, выехавший на встречную полосу, стал причиной смерти женщины и двухлетнего ребенка

 

"4 мая, примерно в 19:30, 27-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106", управляя им в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу автомобильной дороги А-377 в Самаркандской области и столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-5327", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

 

В результате столкновения пассажиры грузового автомобиля – 22-летняя супруга и двухлетний сын водителя, получив тяжкие телесные повреждения, скончались на месте происшествия.

 

Пьяный водитель, выехавший на встречную полосу, стал причиной смерти женщины и двухлетнего ребенка

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).


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