Пьяный водитель, выехавший на встречную полосу, стал причиной смерти женщины и двухлетнего ребенка

В Самаркандской области произошло очередное смертельное ДТП – пьяный водитель стал причиной смерти женщины и двухлетнего ребенка.
В результате столкновения пассажиры грузового автомобиля – 22-летняя супруга и двухлетний сын водителя, получив тяжкие телесные повреждения, скончались на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).