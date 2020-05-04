В Самаркандской областной инфекционной больнице сменилась группа врачей, ухаживающих за пациентами с коронавирусной инфекцией. 14-дневную смену сдали 68 врачей и медсестер, которые присматривали за больными. По словам заместителя хокима Самаркандской области Рустама Кобилова, медперсонал получит сертификаты с обещанным президентом Шавкатом Мирзиеевым денежным вознаграждением.

На расчетный счет лечащих и работающих в лабораториях врачей будет переведено 25 миллионов сумов. Средней медицинский персонал, медсестры в лабораториях получат по 15 миллионов сумов. Младший медицинский персонал – 10 миллионов сумов, иные работники – 5 миллионов сумов.

Напомним, число инфицированных по Самаркандской области достигло 115, вылечившихся 24.