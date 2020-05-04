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  • 4 май 2020 15:44
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В Самаркандской областной инфекционной больнице сменилась группа врачей

В Самаркандской областной инфекционной больнице  сменилась группа врачей, ухаживающих за пациентами с коронавирусной инфекцией. 14-дневную смену сдали  68 врачей и медсестер, которые присматривали за больными. По словам заместителя хокима Самаркандской области Рустама Кобилова, медперсонал получит сертификаты с обещанным президентом Шавкатом Мирзиеевым денежным вознаграждением.

 

В Самаркандской областной инфекционной больнице сменилась группа врачей

 

На расчетный счет лечащих и работающих в лабораториях врачей будет переведено  25 миллионов сумов. Средней  медицинский персонал, медсестры в лабораториях получат по 15 миллионов сумов.  Младший  медицинский  персонал – 10 миллионов сумов, иные работники – 5 миллионов сумов.

 

Напомним, число инфицированных по Самаркандской области достигло 115, вылечившихся 24.


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