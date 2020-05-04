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  • 4 май 2020 14:21
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Минздрав: В Намангане и Самарканде поправились 19 пациентов, среди них есть два младенца

Сегодня также в Наманганской области от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 17 пациентов, а в Самаркандской области – 2 человека. С участием ответственных лиц областных управлений здравоохранения их проводили на реабилитацию.

 

Минздрав: В Намангане и Самарканде поправились 19 пациентов, среди них есть два младенца

 

Все выздоровевшие в Наманганской области из этого региона (9 из них из города Намангана, 3 – из Учкурганского района, 2 – Нарынского района, по 1 – Чустского, Наманганского и Уйчинского районов), они заразились в результате контакта с больными. Среди них 6 мужчин и 11 женщин, самой старшей из них 48 лет, а самые младшие (два младенца) – 2019 года рождения. Благодаря эффективным процедурам лечения, лабораторные исследования сегодня показали, что все они здоровы. До этого дня в области было вылечено 89 человек, а сейчас их – 106.

 

В Самаркандской области выздоровели 37-летняя женщина из города Самарканда и 37-летний мужчина из Тайлакского района. Они заразились в результате контакта с больными. До настоящего времени а данном регионе было вылечено 22 пациента, а теперь их количество достигло 24.

 

В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 1347 человек.


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