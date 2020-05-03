 Авангард человечества

Творцы будущего - будущего с благородными и счастливыми очертаниями. Волонтеры. Активисты Самарканда.

Они забыли обо всех своих делах и заботах. Оставили все на потом. Уже второй день рядом с седьмой общеобразовательной школой города Самарканда кипит активная деятельность. Они с раннего утра до позднего вечера собирают и сортируют одежду, продукты, домашнюю утварь, все то, что привозят неравнодушные люди для жителей Сардобинского района Сурхандарьинской области. Проехать мимо этого участка достаточно сложно, так как каждую минуту прибывают люди с мешками,коробками, котомками. Все по мере возможностей стараются внести свой посильный вклад.

Как рассказывают активисты, вчера было отправлено восемь заполненных до края грузовиков в Джамбайский район, где руководством области организован транспорт, курсирующий в Сырдарью.





Сегодня уже с шести утра народ участвует в акции. Везут разное: одеяла,курпачи,подушки, паласы, ковры, посуду,одежду, овощи, продукты, детские игрушки, коляски,кроватки. На 16:00 часов отправлено 9 грузовиков. Всё оставшееся волонтеры складывают в два контейнера, грузы будут отправлены уже завтра.

По словам активиста Хайруллы Мамасолиева, большую помощь сегодня оказали компания "Пульсар", махалли "Мотрит","Абдулла Каххор","Ургут". Представители компаний IТaxi, "Фортуна", "Онлайн такси" ездят по разным адресам жителей города и привозят вещи на безвозмездной основе.





Важно подчеркнуть, что инициатива оказывать услуги бесплатно была выдвинута одними из первых службой IТaxi. В дни карантина водители бесплатно доставляют жителям лекарственные средства из аптек города. А теперь подключились к движению по поддержке сардобинцев.





Как делится руководитель компании Олим Мухаммадиев, ребята - настоящие патриоты. Они без слов подключились к благородному делу, несмотря на то, что у всех семьи и больше месяца сидели без работы. За два дня водителями лишь одной этой компании выполнено больше 900 заказов!





Трудно сдержать эмоции при виде такого количества людей,которых сплотила одна идея- помочь людям,оказавшимся в беде. И им не нужна слава, не важно,что о них скажут. Они просто делают то, к чему призывает их душа- сеять семена доброты в круговороте серых и не всегда приятных будней.

Зарина Амритдинова