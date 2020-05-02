Добрые глаза. Открытый взгляд. Стремление жить и радоваться...

Добрые глаза. Открытый взгляд. Мухаммад Саттаров - отец одного сына. Дедушка двух внуков. Он обычный человек, только с небольшим отличием- у нашего героя нет рук.





Наш герой был одним из самых активных членов большой и дружной семьи. С детства отец приучал его к труду, земледелию. О том, что придется учиться жить и работать по-новому, 14-летний парень и подумать не мог. В махалле «Окдаре» села Тортувле Акдарьинского района на тот момент была проведена новая линия электропередач. В воспоминаниях словно эпизод из остросюжетного фильма: одно неосторожное движение и ощущение, как почва уходит из-под ног.





Реабилитация проходила сложно. Трудно было принять тот факт, что уже нет прежнего Мухаммада. Но, нужно было жить дальше и научиться управлять своим телом. Как говорит наш герой, он перестал себя жалеть и просто поблагодарил бога за подаренную жизнь.

Зарина Амритдинова