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  • 2 май 2020 19:32
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Добрые глаза. Открытый взгляд. Стремление жить и радоваться...

Добрые глаза. Открытый взгляд. Мухаммад Саттаров - отец одного сына. Дедушка двух внуков. Он обычный человек, только с небольшим отличием- у нашего героя нет рук.
 

Наш герой был одним из самых активных  членов  большой и дружной семьи. С детства отец приучал его к труду, земледелию. О том, что придется учиться жить и работать по-новому, 14-летний парень и подумать не мог. В махалле «Окдаре» села Тортувле  Акдарьинского района на тот момент была проведена новая линия электропередач.  В воспоминаниях словно эпизод из остросюжетного фильма: одно неосторожное движение и ощущение, как почва уходит из-под ног.

Реабилитация проходила сложно. Трудно было принять тот факт, что уже нет прежнего Мухаммада. Но, нужно было жить дальше и научиться управлять своим телом. Как говорит наш герой, он перестал себя жалеть и просто поблагодарил бога за подаренную жизнь.
 
Зарина Амритдинова

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