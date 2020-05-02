Гуманитарная помощь населению Сардобинского района от жителей г.Самарканда

В Самаркандской области незамедлительно предприняли меры по оказанию помощи пострадавшим людям от стихийного бедствия, вызванного частичным обрушением дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Впоследствии чрезвычайного происшествия около 70 тысяч человек эвакуированы, 56 человек пострадали, отметил пресс-секретарь МЧС Мурад Садыков.

Прорыв дамбы произошел 1 мая около шести часов утра. Отток воды удалось прекратить только спустя 11 часов, ближе к 17:00. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области. Согласно сообщению пресс-службы президента, Шавкат Мирзиеев прибыл на место происшествия и лично ознакомился с чрезвычайной ситуацией. Глава государства встретился с жителями и пообещал им восстановить их дома.

В этот же день из всех городов и районов Самаркандской области была оправлена гуманитарная помощь населению Сардобинского района- продукты питания,медикаменты, тёплая одежда, предметы домашнего обихода. По инициативе Управления внутренних дел Самаркандской области в Сардобинское водохранилище Сырдарьинского вилоята около 20 грузовиков доставили камни и гравий.Гуманитарная помощь подготавливалась централизованно центрами общенародного движения «Доброта и поддержка» во всех районах Самаркандской области.

- Наши собратья в Сардобинском районе нуждаются в помощи, помогать в трудный день - одна из уникальных ценностей нашего народа,- сказал Э. Турдимов в ходе седьмой сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов. -Я хотел бы поблагодарить жителей нашего региона, которые уже начали благотворительную акцию через социальные сети, оказывая всестороннюю поддержку жертвам ЧС.

Э.Турдимов проинформировал участников сессии о происшествии в Сардобинском районе и текущей ситуации в нем. На заседании, инициированном группой депутатов, рассматривался вопрос поддержки населения, пострадавшего от стихийного бедствия. Депутаты одобрили предложение областного хокима перечислить 5 млрд. сумов из перевыполненной части плана доходов областного бюджета на первый квартал 2020 года в благотворительный фонд помощи пострадавшим людям.

Для поддержки пострадавших в результате наводнения немало сделано и со стороны волонтеров. В социальной сети Faсebook группой молодых ребят была организована акция по оказанию помощи людям, чьи дома затопило вместе со всеми вещами. Откликнувшихся и неравнодушных к чужой беде людей оказалось предостаточно. В кратчайший срок горожане собрали более 300 одеал, 50 подушек , 150 мешков теплой одежды и обуви, полотенца, 5 мешков муки и 150 литров растительного масла. Денежные взносы составили более одного миллиона сумов.

-Я благодарен всем и каждому, лишь объединившись, мы можем помочь,-говорит один из волонтеров Хайрулло Мамасолиев.- Когда мы объявили, что необходимо собрать необходимые вещи, люди сразу же изъявили желание помочь и вышли на связь. Всего за пару часов в социальный ларек поступила помощь от 300 самаркандцев, часть из них передала через службу доставки.

На данный момент утечка воды приостановлена. Для ликвидации последствий ЧС создана Специальная правительственная комиссия.

Зарина Хакбердиева