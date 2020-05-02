Выпускник самаркандского филиала ТУИТ назначен советником министра инновационного развития Узбекистана





На данной должности он будет курировать цифровое развитие министерства и «цифровые инновации», одним из ключевых элементов которого является Единая онлайн-платформа для регистрации, учета и мониторинга стартапов, бизнес-инкубаторов и Стартап-акселераторов.

Рахимов Бобур Камолович - родился в 1992 году в городе Самарканде. Учился в школе №37. Выпускник Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий, в котором в 2016 году получил степень магистра в области IT.

Бобур Рахимов является автором первого Smart-музея в Центральной Азии. В нем посетители интерактивными методами могут получить дополнительную информацию об экспонатах. Он основал проект Nazzar — инновационное приложение, интегрирующее элементы дополненной реальности в любые материальные носители. Является победителем международной выставки «InnoWeek-2018» в номинации «Лучший инновационный проект» и «InnoWeek-2019» в номинации «Умный туризм». Имеет 5 международных сертификатов об авторских правах.

Сегодня Бобур Рахимов является руководителем it-компании OOO "SmartChain", которое занимается разработкой и продвижением ряда крупных инновационных и технологических проектов для нашей страны.