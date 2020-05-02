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  • 2 май 2020 12:33
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Выпускник самаркандского филиала ТУИТ назначен советником министра инновационного развития Узбекистана

Выпускник самаркандского филиала ТУИТ назначен советником министра инновационного развития Узбекистана

Директор ООО «SmartChain» Бобур Рахимов назначен советником министра инновационного развития Республики Узбекистан по цифровизации и информационным технологиям.


На данной должности он будет курировать цифровое развитие министерства и «цифровые инновации», одним из ключевых элементов которого является Единая онлайн-платформа для регистрации, учета и мониторинга стартапов, бизнес-инкубаторов и Стартап-акселераторов.

 

Рахимов Бобур Камолович - родился в 1992 году в городе Самарканде. Учился в школе №37. Выпускник Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий, в котором в 2016 году получил степень магистра в области IT.

 

Бобур Рахимов является автором первого Smart-музея в Центральной Азии. В нем посетители интерактивными методами могут получить дополнительную информацию об экспонатах. Он основал проект Nazzar — инновационное приложение, интегрирующее элементы дополненной реальности в любые материальные носители. Является победителем международной выставки «InnoWeek-2018» в номинации «Лучший инновационный проект» и «InnoWeek-2019» в номинации «Умный туризм». Имеет 5 международных сертификатов об авторских правах.

 

Сегодня Бобур Рахимов является руководителем it-компании OOO "SmartChain", которое занимается разработкой и продвижением ряда крупных инновационных и технологических проектов для нашей страны.


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