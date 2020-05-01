» » » Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека
﻿
  • 1 май 2020 16:07
  • 40

Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

Как сообщает Минздрав, в Самаркандской области выздоровели 7 пациентов с коронавирусной инфекцией. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

 

Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

 

Все выздоровевшие из Самаркандской области (6 человек из Тайлякского района, 1 – Самаркандского района). Они заразились в результате контакта с больными. Среди них 3 мужчин и 4 женщин. Самому старшему – 70 лет, а младшему – 4 года.

 

До этого времени в Самаркандской области было вылечено 14 пациентов, а теперь количество выздоровевших составляет 21 человек.

 

Так, сегодня в нашей стране от COVID-19 излечено 49 пациентов, а число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в стране составляет 1182 человека.


Похожие статьи:
﻿
Еще 24 человека вылечились, всего вылечившихся - 789 человек! 7-из Самаркандской области

Еще 24 человека вылечились, всего вылечившихся - 789 человек! 7-из Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде 4 человека выздоровили от коронавируса

В Самарканде 4 человека выздоровили от коронавируса

Новости Самарканда
﻿
В столице полностью выздоровел еще 21 пациент в возрасте от 67 до 11 лет. Среди выздоровивших 2 человека – из Самаркандской области

В столице полностью выздоровел еще 21 пациент в возрасте от 67 до 11 лет. Среди выздоровивших 2 человека – из Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 5 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 5 человек

Новости Самарканда
﻿
7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика