Минздрав: В Самарканде выздоровели еще 7 пациентов, всего в стране от Сovid-19 полностью вылечены 1182 человека

Как сообщает Минздрав, в Самаркандской области выздоровели 7 пациентов с коронавирусной инфекцией. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие из Самаркандской области (6 человек из Тайлякского района, 1 – Самаркандского района). Они заразились в результате контакта с больными. Среди них 3 мужчин и 4 женщин. Самому старшему – 70 лет, а младшему – 4 года.

До этого времени в Самаркандской области было вылечено 14 пациентов, а теперь количество выздоровевших составляет 21 человек.

Так, сегодня в нашей стране от COVID-19 излечено 49 пациентов, а число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в стране составляет 1182 человека.