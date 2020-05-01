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  • 1 май 2020 14:32
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В Каттакургане пресечена незаконная деятельность «предпринимателя»

33 компьютера 15 видов на 23 миллиона 360 тысяч сумов   временно конфискованы в качестве доказательств у  жителя города Каттакургана В.Х.  В ходе проверки, проведенной сотрудниками Государственной налоговой инспекции города, выяснилось, что задержанный гражданин занимался незарегистрированным бизнесом с нарушением существующих процедур.

 

В Каттакургане пресечена незаконная деятельность «предпринимателя»

 

Предпринимательством без государственной регистрации занимался еще один уроженец г. Каттакургана Н.Р., проживающий по улице Бухарской. Его нелегальная деятельность была связана с компьютерными играми и реализацией охладительных напитков.  У «предпринимателя»  изъято 57 компьютеров 7 видов на 32 миллиона 100 тысяч сумов и 5 видов безалкогольных напитков на 435 тысяч сумов.

 

Сотрудники налоговой службы провели профилактическое собеседование с правонарушителями с последующей государственной регистрацией и подробными инструкциями о том, как вести законный бизнес.

 

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