В Каттакургане пресечена незаконная деятельность «предпринимателя»

33 компьютера 15 видов на 23 миллиона 360 тысяч сумов временно конфискованы в качестве доказательств у жителя города Каттакургана В.Х. В ходе проверки, проведенной сотрудниками Государственной налоговой инспекции города, выяснилось, что задержанный гражданин занимался незарегистрированным бизнесом с нарушением существующих процедур.

Предпринимательством без государственной регистрации занимался еще один уроженец г. Каттакургана Н.Р., проживающий по улице Бухарской. Его нелегальная деятельность была связана с компьютерными играми и реализацией охладительных напитков. У «предпринимателя» изъято 57 компьютеров 7 видов на 32 миллиона 100 тысяч сумов и 5 видов безалкогольных напитков на 435 тысяч сумов.

Сотрудники налоговой службы провели профилактическое собеседование с правонарушителями с последующей государственной регистрацией и подробными инструкциями о том, как вести законный бизнес.

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