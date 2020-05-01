Впервые день фонтанов был отмечен в Самарканде 1 мая 2015 года

Народные гулянья в этот день проходили в течение всего дня. Особенно многолюдно было у фонтанов на Театральной площади, площади Куксарой, Университетском бульваре, в Саду поэтов, площади у железнодорожного вокзала, в махалле «Аэропорт».

Праздник также отмечали в парках культуры и отдыха Ургутского, Пайарыкского, Пастдаргомского и Нурабадского районов Самаркандской области.

Собравшихся радовали выступлениями артисты областного театра, известные исполнители, детские музыкальные коллективы. Танцевали не только на сценах, но и вокруг фонтанов.

Были организованы викторины и конкурсы. Сотни школьников принимали участие в конкурсе на лучший рисунок на асфальте в махалле «Аэропорт». Видные мастера кисти проводили мастер-класс для молодых художников. Рядом с фонтанами были выставлены рисунки, на которых изображена богатая природа края.

Подобные торжества проводились в каждом районе и городе нашего региона ежегодно до 2019 года. В этом году в связи с карантином отменены все мероприятия с массовым скоплением людей.