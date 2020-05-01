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  • 1 май 2020 10:41
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Впервые день фонтанов был отмечен в Самарканде 1 мая 2015 года

Народные гулянья в этот день проходили в течение всего дня. Особенно многолюдно было у фонтанов на Театральной площади, площади Куксарой, Университетском бульваре, в Саду поэтов, площади у железнодорожного вокзала, в махалле «Аэропорт».

 

Впервые день фонтанов был отмечен в Самарканде 1 мая 2015 года

 

Праздник также отмечали в парках культуры и отдыха Ургутского, Пайарыкского, Пастдаргомского и Нурабадского районов Самаркандской области.

Собравшихся  радовали выступлениями артисты областного театра, известные исполнители, детские музыкальные коллективы. Танцевали не только на сценах, но и вокруг фонтанов.

 

Были организованы викторины и конкурсы. Сотни школьников принимали участие в конкурсе на лучший рисунок на асфальте в махалле «Аэропорт».  Видные мастера кисти проводили мастер-класс для молодых художников. Рядом с фонтанами были выставлены рисунки, на которых изображена богатая природа края.

 

Впервые день фонтанов был отмечен в Самарканде 1 мая 2015 года

 

Подобные торжества проводились в каждом районе и городе нашего региона ежегодно до 2019 года. В этом году в связи с карантином отменены все мероприятия с  массовым скоплением людей.


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