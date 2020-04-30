 Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

Сотрудниками органов внутренних дел Пайарыкского района в ходе оперативного мероприятия во дворе Б.З., проживающей в посёлке Каттасайдов Пайарыкского района, было обнаружено 108 стеблей наркотикосодержащих растений «мак».

Впоследствии растения, высаженные домовладельцем на площади 2 кв.м., были изъяты в установленном порядке.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Пайарыкского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Культивирование запрещенных к возделыванию культур). Б.З. задержана в качестве подозреваемой и допрошена в присутствии защитника.

Как сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан, во время следственного допроса Б.З. сказала, что страдает бронхиальной астмой. Данные растения выращивала в целях самолечения и предотвращения развития болезни.