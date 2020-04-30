» » » Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни
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  • 30 апрель 2020 15:34
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Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

Сотрудниками органов внутренних дел Пайарыкского района в ходе оперативного мероприятия во дворе Б.З., проживающей в посёлке Каттасайдов Пайарыкского района, было обнаружено 108 стеблей наркотикосодержащих растений «мак».

 

Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

 

 

Впоследствии растения, высаженные домовладельцем на площади 2 кв.м., были изъяты в установленном порядке.

 

По данному факту Следственным отделением при ОВД Пайарыкского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Культивирование запрещенных к возделыванию культур). Б.З.   задержана в качестве подозреваемой и допрошена в присутствии защитника.

 

Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

 Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

 

 

Как сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан, во время следственного  допроса Б.З. сказала, что страдает бронхиальной астмой. Данные растения выращивала в целях самолечения и предотвращения развития болезни.


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