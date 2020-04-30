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  • 30 апрель 2020 12:59
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Штормовое предупреждение: 1 мая по Самаркандской области во второй половине дня ожидается дождь, местами сильный.

Согласно данным «Узгидромета» 1-2 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря.

 

Штормовое предупреждение: 1 мая по Самаркандской области во второй половине дня ожидается дождь, местами сильный.

 

 

1 мая по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям во второй половине дня ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза.


2 мая по республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, по Бухарской, Навоийской областям ночью и утром дождь, местами сильный, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

 

Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с.

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с сильными дождями, просим обращаться по номерам горячей линии 1050 (Служба спасения МЧС) или 1177 (телефон доверия хокимията Самаркандской области


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