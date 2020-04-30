Штормовое предупреждение: 1 мая по Самаркандской области во второй половине дня ожидается дождь, местами сильный.

Согласно данным «Узгидромета» 1-2 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря.

1 мая по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской областям во второй половине дня ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза.





2 мая по республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы, по Бухарской, Навоийской областям ночью и утром дождь, местами сильный, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.

Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 23-28 м/с.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в связи с сильными дождями, просим обращаться по номерам горячей линии 1050 (Служба спасения МЧС) или 1177 (телефон доверия хокимията Самаркандской области