 МЧС устраняет последствия ливня

Из-за проливных дождей, наблюдавшихся в Самаркандской области с 16:00 до 18:00 29 апреля этого года, 8 домов пострадали в результате затопления на улицах «Галаосиё», «Сузангаранской», «Мирзо-Улугбека», « Шахи-Зинда», «Тунукасозлар». Водой подтоплены дворы и подвальные помещения домовладельцев.

Для ликвидации последствий ливня задействованы 6 единиц спецтехники и 44 представителя из областного управления по чрезвычайным ситуациям, а также привлечены техника и рабочая сила ГУП «Сувокова».

Сотрудники областного управления МЧС также заняты восстановлением смытой дождевой водой автомобильной трассы на 39-40 км М-37А "Ташкент-Самарканд-Бухара" . Вода переполнила арыки и разлилась на проезжей части, образовав небольшую пропасть глубиной 1,5 метра и шириной 0,6 м. В настоящее время ведутся работы по ее устранению.

В результате обильных осадков подтопление нескольких домохозяйств наблюдалось и в некоторых жилых массивах Булунгурского района . В эти часы сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области и Булунгурский районный отдел благоустройства заняты ликвидацией последствий ливня и оказанием помощи пострадавшим от потопа людям.

Информационная служба Управления по

чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.