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  • 30 апрель 2020 12:01
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МЧС устраняет последствия ливня

Из-за проливных дождей, наблюдавшихся в Самаркандской области с 16:00 до 18:00 29 апреля этого года, 8 домов пострадали в результате затопления на улицах  «Галаосиё», «Сузангаранской», «Мирзо-Улугбека», « Шахи-Зинда», «Тунукасозлар». Водой подтоплены дворы и подвальные помещения домовладельцев.

 

МЧС устраняет последствия ливня

 

Для ликвидации последствий ливня задействованы 6 единиц спецтехники и 44 представителя из областного управления по чрезвычайным ситуациям, а также привлечены  техника и рабочая сила ГУП «Сувокова».

 

МЧС устраняет последствия ливня

 

Сотрудники областного управления МЧС  также заняты восстановлением смытой  дождевой водой  автомобильной трассы на 39-40 км М-37А "Ташкент-Самарканд-Бухара" . Вода переполнила арыки и разлилась на проезжей части, образовав небольшую пропасть глубиной  1,5 метра и шириной 0,6 м. В настоящее время ведутся работы по ее устранению.

 

МЧС устраняет последствия ливня

 МЧС устраняет последствия ливня

 

В результате обильных осадков подтопление  нескольких домохозяйств  наблюдалось и в некоторых жилых массивах  Булунгурского района .  В эти часы сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области и Булунгурский районный отдел благоустройства заняты ликвидацией последствий ливня и оказанием помощи  пострадавшим от потопа людям.

 

Информационная служба Управления по

чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.


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