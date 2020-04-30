В СамГУ создадут юридический факультет

В Самаркандском государственном университете откроют юридический факультет. В нем будет организован прием по квотам, включая дополнительный прием по дифференцированному платному контракту.

Такие же факультеты будут открыты в Наманганском и Термезском госуниверситетах. При этом Ташкентский государственный юридический университет определен базовым высшим образовательным и научно-методическим учреждением по подготовке, переподготовке юридических кадров по специальности "юриспруденция".

Все это предусмотрено указом президента "О дополнительных мерах по кардинальному совершенствованию юридического образования и науки в Республике Узбекистан".