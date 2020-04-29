» » » В Самарканде задержан водитель незаконно-тонированной Каптивы
﻿
  • 29 апрель 2020 14:30
  • 509

В Самарканде задержан водитель незаконно-тонированной Каптивы

28 апреля этого года, около 15.30, автомобиль марки «Captiva» с регистрационным номером 30 O 990 QA был остановлен и проверен на 3-м контрольно-пропускном пункте, въезжающем в город.

 

В Самарканде задержан водитель незаконно-тонированной Каптивы

 

Когда сотрудник патрульно-постовой службы осмотрел автомобиль, выяснилось, что водитель самовольно затемнил стекла машины, не получив соответствующего разрешения управления безопасности дорожного движения УВД Самаркандской области.

 

В Самарканде задержан водитель незаконно-тонированной Каптивы

 

В отношении водителя  составлен административный протокол, а транспортное средство  помещено на временную штрафстоянку.

 

Информационная служба УБДД УВД  Самаркандской области


Похожие статьи:
﻿
Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы

Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде напали на инспекторов УБДД при выполнении ими своих обязанностей (видео)

В Самарканде напали на инспекторов УБДД при выполнении ими своих обязанностей (видео)

Новости Самарканда
﻿
Водитель «Дамас» сбив человека скрылся с места ДТП

Водитель «Дамас» сбив человека скрылся с места ДТП

Новости Самарканда
﻿
Водитель «Кобальта» сбил сотрудника УБДД в центре Самарканда

Водитель «Кобальта» сбил сотрудника УБДД в центре Самарканда

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В Самарканде водитель

В Самарканде водитель "Нексии" на полном ходу сбил гаишника

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика