В Самарканде задержан водитель незаконно-тонированной Каптивы

28 апреля этого года, около 15.30, автомобиль марки «Captiva» с регистрационным номером 30 O 990 QA был остановлен и проверен на 3-м контрольно-пропускном пункте, въезжающем в город.

Когда сотрудник патрульно-постовой службы осмотрел автомобиль, выяснилось, что водитель самовольно затемнил стекла машины, не получив соответствующего разрешения управления безопасности дорожного движения УВД Самаркандской области.

В отношении водителя составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на временную штрафстоянку.

Информационная служба УБДД УВД Самаркандской области