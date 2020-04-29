» » » НДС на сумму 1 млрд. 427 млн. сумов возвращен ООО «SAM-ANTEP-GILAM»
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  • 29 апрель 2020 11:17
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НДС на сумму 1 млрд. 427 млн. сумов возвращен ООО «SAM-ANTEP-GILAM»

Одной из антикризисных мер, принятых Правительством Республики сегодня, является поддержка предприятий-экспортеров в условиях карантина, вызванного пандемией COVID-19 в мире.

 

НДС на сумму 1 млрд. 427 млн. сумов возвращен ООО «SAM-ANTEP-GILAM»

 

С этой целью Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан установил краткосрочное возмещение суммы налога, возникшего в результате применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при экспорте товаров для предприятий.

 

ООО «SAM-ANTEP-GILAM», функционирующее в Самарканде, экспортировало товаров на сумму 1,8 млн. долларов США в январе-феврале 2020 года, что привело к дополнительным 2,4 млрд. сумов в НДС.

 

- В трудные  дни наше правительство поддерживает предпринимателей, - говорит глава ООО SAM-ANTEP-GILAM» Камол Абдуллаев. - Мы, предприниматели, используя все эти возможности, стремимся еще больше развивать  свой бизнес. Это также открывает путь для расширения производства качественной продукции. Внимание, уделяемое предпринимателям, в конечном итоге позволит обеспечить устойчивое развитие нашей экономики и увеличить темпы производства. Мы будем активны в этом процессе и внесем достойный вклад в развитие нашей страны.

 

Специалисты Государственного налогового комитета всего  рассмотрели 29 заявлений по Самаркандской области. В 22 случаях на счета предприятий было возвращено 13,9 млрд. сумов, полученных в результате применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость. В 7 случаях документы были возвращены в компанию из-за необоснованности и ошибок.

 

Следует отметить, что в результате реформ в налоговой системе страны деятельность государственной налоговой службы радикально изменилась. Налоговая служба стала надежным партнером добросовестных налогоплательщиков.

 

Пресс-служба ГНК Самаркандской области


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