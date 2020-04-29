НДС на сумму 1 млрд. 427 млн. сумов возвращен ООО «SAM-ANTEP-GILAM»

Одной из антикризисных мер, принятых Правительством Республики сегодня, является поддержка предприятий-экспортеров в условиях карантина, вызванного пандемией COVID-19 в мире.

С этой целью Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан установил краткосрочное возмещение суммы налога, возникшего в результате применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при экспорте товаров для предприятий.

ООО «SAM-ANTEP-GILAM», функционирующее в Самарканде, экспортировало товаров на сумму 1,8 млн. долларов США в январе-феврале 2020 года, что привело к дополнительным 2,4 млрд. сумов в НДС.

- В трудные дни наше правительство поддерживает предпринимателей, - говорит глава ООО SAM-ANTEP-GILAM» Камол Абдуллаев. - Мы, предприниматели, используя все эти возможности, стремимся еще больше развивать свой бизнес. Это также открывает путь для расширения производства качественной продукции. Внимание, уделяемое предпринимателям, в конечном итоге позволит обеспечить устойчивое развитие нашей экономики и увеличить темпы производства. Мы будем активны в этом процессе и внесем достойный вклад в развитие нашей страны.

Специалисты Государственного налогового комитета всего рассмотрели 29 заявлений по Самаркандской области. В 22 случаях на счета предприятий было возвращено 13,9 млрд. сумов, полученных в результате применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость. В 7 случаях документы были возвращены в компанию из-за необоснованности и ошибок.

Следует отметить, что в результате реформ в налоговой системе страны деятельность государственной налоговой службы радикально изменилась. Налоговая служба стала надежным партнером добросовестных налогоплательщиков.

Пресс-служба ГНК Самаркандской области