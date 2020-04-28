Новое здание для Центра государственных услуг

Центр государственных услуг в Каттакургане начал работу в новом здании.
В Центре создана возможность одновременного обслуживания до 20 заявителей.
Посредством INFOLAND граждане могут на мобильном устройстве просканировать QR-код и получить полные сведения об интересующих их услугах. Внедренная система электронной очереди создает гражданам дополнительные удобства.
Есть возможность оценить онлайн качество оказываемых услуг и профессионализма сотрудников. Оценка будет контролироваться управлением.
Гражданам оказывают услуги на основе экстерриториального принципа. Здесь выдают паспорта, меняют водительские удостоверения. В новом здании центра расположена приемная премьер-министра.
Уза