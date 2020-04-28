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  • 28 апрель 2020 19:16
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Новое здание для Центра государственных услуг

Центр государственных услуг в Каттакургане начал работу в новом здании.

  

Новое здание для Центра государственных услуг

 

В Центре создана возможность одновременного обслуживания до 20 заявителей.

 

Посредством INFOLAND граждане могут на мобильном устройстве просканировать QR-код и получить полные сведения об интересующих их услугах. Внедренная система электронной очереди создает гражданам дополнительные удобства.

 

Есть возможность оценить онлайн качество оказываемых услуг и профессионализма сотрудников. Оценка будет контролироваться управлением.

 

Гражданам оказывают услуги на основе экстерриториального принципа. Здесь выдают паспорта, меняют водительские удостоверения. В новом здании центра расположена приемная премьер-министра. 

 

– В настоящее время наш центр предоставляет населению до 130 государственных услуг, – говорит руководитель Центра государственных услуг Каттакурган Шавкат Абдуллаев. -За прошедший год обслужено 36346 граждан, в этом году удовлетворены обращения 7580 граждан. Функционирование центра в современном новом здании вместе с улучшением качества и скорости обслуживания населения будет способствовать повышению качества.

 

Уза

 


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