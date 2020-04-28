Каково положение в Тайлякском районе Самаркандской области с ограниченным въездом и выездом?

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции с 24 апреля въезд и выезд в Тайлякский район Самаркандской области был ограничен.

На основе указаний командующего войсками Центрального военного округа совместно с силовыми структурами в данный район направлен очередной сводный отряд специальной обработки.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, разработан план совместных действий по проведению дезинфекционных мероприятий в условиях биологического заражения. В соответствии с ним отряду поручено полное очищение изолированной территории от инфекции.

27 апреля командование военного округа наградило за активность на дезинфекционных работах работников министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, Национальной гвардии, Самаркандского областного управления благоустройства, военнослужащих, несущих службу на блокпостах.

Почти 35 блокпостов, организованных в данном районе, временно ограничивают передвижение населения и техники, эффективно борются против коронавируса.

На всех улицах и полевых путях, ведущих в районный центр, установлены бетонные ограждения для ограничения автомобильного движения. На центральных дорогах и мостах военнослужащие с соответствующим вооружением и техникой ведут патрульную службу.

По истечению 14 дней предусмотрено помещение на карантин в Самаркандский военный госпиталь личного состава отделения охраны, привлеченного к службе на блокпостах Тайлякского района.

Источник