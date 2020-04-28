Последствия ветра: 141 дом в Самаркандской области временно оторван от газоснабжения

В результате сильного ветра и дождя в Бухарской области вечером 27 апреля было выявлено более 120 аварий на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот".

В частности, прекращена деятельность газораспределительных станций «Шофиркон-1», «Шофиркон-2», «Пешку-1», «Пешку-2», «Ромитан-2», «Ромитан-3», «Ромитан-4», «Жондор-1».

Более 138 000 домов временно отключены от газа. В частности, 21 557- в Канимехском, Навбахорском, Кизилтепинском, Карманинском районах Навоийской области, 6 100- в Баяутском районе Сырдарьинской области, в Бухарской области - 110 490. Подача природного газа также приостановлена в некоторых районах Самаркандской области . В частности, 141 дом в Каттакурганском, Пахтачийском, Иштыханском, Нарпайском районах временно остался без газа.

Оперативно-восстановительные отряды региональных подразделений АО «Худудгазтаминот» начали ремонтные работы на участках, пострадавших от стихийного бедствия. Информация о возобновлении поставок природного газа населению по регионам будет предоставлена ​​дополнительно.

АО «Худудгазтаминот» просит население соблюдать правила использования природного газа, в случае неисправностей в системе газоснабжения, утечек газа или других аварийных ситуаций немедленно уведомить аварийную диспетчерскую службу по телефонам горячей линии: 104 или 1104, 71 200-08-04.