» » » Последствия ветра: 141 дом в Самаркандской области временно оторван от газоснабжения
﻿
  • 28 апрель 2020 12:40
  • 128

Последствия ветра: 141 дом в Самаркандской области временно оторван от газоснабжения

В результате сильного ветра и дождя в Бухарской области вечером 27 апреля было выявлено более 120 аварий на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаминот".

 

 

Последствия ветра: 141 дом в Самаркандской области временно оторван от газоснабжения

  

В частности, прекращена деятельность  газораспределительных станций  «Шофиркон-1», «Шофиркон-2», «Пешку-1», «Пешку-2», «Ромитан-2», «Ромитан-3», «Ромитан-4», «Жондор-1».

 

Более 138 000 домов временно отключены от газа. В частности, 21 557- в Канимехском, Навбахорском, Кизилтепинском, Карманинском районах Навоийской области, 6 100- в Баяутском районе Сырдарьинской области, в Бухарской области - 110 490. Подача природного газа также приостановлена в некоторых районах Самаркандской области . В частности,  141 дом  в Каттакурганском, Пахтачийском, Иштыханском, Нарпайском районах временно остался без газа.

 

 

Последствия ветра: 141 дом в Самаркандской области временно оторван от газоснабжения

  

Оперативно-восстановительные отряды региональных подразделений  АО «Худудгазтаминот» начали ремонтные работы на участках, пострадавших от стихийного бедствия. Информация о возобновлении поставок природного газа населению по регионам будет предоставлена ​​дополнительно.

 

АО «Худудгазтаминот»  просит население соблюдать правила использования природного газа, в случае неисправностей в системе газоснабжения, утечек газа или других аварийных ситуаций  немедленно уведомить аварийную диспетчерскую службу по телефонам горячей линии:  104 или 1104, 71 200-08-04.


Похожие статьи:
﻿
Стали известны подробности взрыва бытового газа в Каттакургане, в котором погибли три человека. Хозяева просто забыли отключить чайник

Стали известны подробности взрыва бытового газа в Каттакургане, в котором погибли три человека. Хозяева просто забыли отключить чайник

Новости Самарканда
﻿
Выпавший снег также повредил газопроводы. «Аварии» устраняются

Выпавший снег также повредил газопроводы. «Аварии» устраняются

Новости Самарканда
﻿
Внимание, всем потребителям природного газа!

Внимание, всем потребителям природного газа!

Новости Самарканда / ТОП
﻿
27 февраля в 16 махаллях Самарканда не будет природного газа

27 февраля в 16 махаллях Самарканда не будет природного газа

Новости Самарканда
﻿
МЧС в Самаркандской области объявил селевую опасность

МЧС в Самаркандской области объявил селевую опасность

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика