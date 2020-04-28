 Китайский инвестор передал нуждающимся людям в Иштыханском районе 4,5 тонны муки и 200 литров масла

Совместное предприятие « Dong Stone Progress» в Иштиханском районе инвестировало 1,5 миллиона долларов для приобретения современного оборудования по переработке мрамора. В настоящее время на месте работают 20 человек.





- Глава предприятия Hi Min доставил 200 литров масла и 4,5 тонны высококачественной муки в Центр к оординации спонсорской помощи , - сказал начальник управления махалли и поддержки семьи Шахобиддин Усаров. – Продукты питания были переданы малообеспеченным семьям , инвал идам и людям, потерявшим своих кормильцев .

Информационная служба хокимията Иштыханского района.