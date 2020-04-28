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  • 28 апрель 2020 12:15
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Китайский инвестор передал нуждающимся людям в Иштыханском районе 4,5 тонны муки и 200 литров масла

 

Совместное предприятие « Dong Stone Progress»  в Иштиханском районе инвестировало 1,5 миллиона долларов для приобретения современного оборудования по переработке мрамора. В настоящее время на месте  работают 20 человек.


 

Китайский инвестор передал нуждающимся людям в Иштыханском районе 4,5 тонны муки и 200 литров масла

 Китайский инвестор передал нуждающимся людям в Иштыханском районе 4,5 тонны муки и 200 литров масла

  

- Глава предприятия Hi Min доставил 200 литров масла и 4,5 тонны высококачественной муки в   Центр координации спонсорской помощи, - сказал начальник управления махалли и поддержки семьи Шахобиддин Усаров. Продукты питания  были переданы малообеспеченным семьям, инвалидам  и людям, потерявшим своих кормильцев.

 

Информационная служба хокимията Иштыханского района.

 

 

 


 


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