» » » Сильный ветер минувшей ночью сорвал кровлю с двухэтажного дома в Пахтачийском районе
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  • 28 апрель 2020 11:56
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Сильный ветер минувшей ночью сорвал кровлю с двухэтажного дома в Пахтачийском районе

По данным информационной службы областного управления по чрезвычайным ситуациям, 27 апреля 2020 года с примерно 22:25 до 01:25 28 апреля в Самаркандской области наблюдался сильный ветер. В некоторых районах скорость ветра достигала 14-20 м / с.

 

Сильный ветер минувшей ночью сорвал кровлю с двухэтажного дома в Пахтачийском районе

 

В результате ветра сорвало кровлю  двухэтажного дома в махалле «Истиклол»  Пахтачийского района (600 квадратных метров), также шквальный ветер повредил кровлю жилого дома в   махалле «Мирзо Улугбека» (500 квадратных метров).  70% сорванной кровли упала в соседский двор.

 

Для устранения последствий сложившейся ситуации были задействованы районная администрация, отделение спасательной службы, УВД и другие официальные лица, а также необходимая техника.


Кроме того, в результате сильного ветра поврежден силовой электрический кабель к высоковольтному трансформатору, который подает электроэнергию в 180 домов в махалле «Бешнайман»  в Пастдаргомском районе. В настоящее время районное предприятие электрических сетей  предпринимает необходимые меры для ликвидации последствий.

 

При этом отметим, что в результате инцидента, произошедшего минувшей ночью, никто не пострадал.


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