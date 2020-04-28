Сильный ветер минувшей ночью сорвал кровлю с двухэтажного дома в Пахтачийском районе

По данным информационной службы областного управления по чрезвычайным ситуациям, 27 апреля 2020 года с примерно 22:25 до 01:25 28 апреля в Самаркандской области наблюдался сильный ветер. В некоторых районах скорость ветра достигала 14-20 м / с.

В результате ветра сорвало кровлю двухэтажного дома в махалле «Истиклол» Пахтачийского района (600 квадратных метров), также шквальный ветер повредил кровлю жилого дома в махалле «Мирзо Улугбека» (500 квадратных метров). 70% сорванной кровли упала в соседский двор.

Для устранения последствий сложившейся ситуации были задействованы районная администрация, отделение спасательной службы, УВД и другие официальные лица, а также необходимая техника.





Кроме того, в результате сильного ветра поврежден силовой электрический кабель к высоковольтному трансформатору, который подает электроэнергию в 180 домов в махалле «Бешнайман» в Пастдаргомском районе. В настоящее время районное предприятие электрических сетей предпринимает необходимые меры для ликвидации последствий.

При этом отметим, что в результате инцидента, произошедшего минувшей ночью, никто не пострадал.