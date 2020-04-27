Самаркандская область - лидер по количеству новорожденных

В Самаркандской области зарегистрировано рождение 22 102 младенцев за I квартал 2020 года. Это наибольший результат среди всех регионов Узбекистана.

Всего за первый квартал этого года в Узбекистане родились более 182 тысячи детей. Из них 94 тысячи- мальчиков, 88 тысяч девочки, сообщает "Даракчи".

Численность постоянного населения Узбекистана, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 апреля составила 34,03 миллиона человек и с начала года увеличилась на 131,6 тысячи человек, или на 0,4%.

Наибольшая численность населения наблюдается в Самаркандской — 11,4% (доля в общей численности населения страны), Ферганской — 11,1%, Кашкадарьинской — 9,7% и Андижанской — 9,2% областях.