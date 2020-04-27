Школа, построенная почти пятьдесят лет назад, проходит капитальный ремонт

Здание школы №27 в махалле «Почвон» Ургутского района было построено и сдано в эксплуатацию в период с 1971-1978 гг.. В настоящее время учебное заведение, история которого насчитывает почти пятьдесят лет, капитально ремонтируется .





- Здание нашей школы, рассчитанное на 1072 ученика, в последний раз было отремонтировано в 2005 году, - говорит исполняющий обязанности директора школы Хуршид Хурсандов. - Но сегодняшние условия не отвечали требованиям времени. Поэтому нам пришлось обучать 974 ученика в две смены. В результате проливных дождей серьезно пострадала кровля помещения, начало течь со всех сторон.

- Мы начали ремонтные работы 1 апреля этого года, - рассказывает делопроизводитель частного предприятия «Мохли Окила» Шухрат Дустмуродов. - До сих пор в нашей строительной компании работало более 30 сотрудников. В течение карантинного периода мы привлекли к строительству еще 30 молодых людей по соседству. Планируем завершить капремонт, стоимостью 3,7 млрд. сумов, к 1 августа .

В настоящее время капитальный ремонт проводится и в школе № 9 в махалле «Вагашти», сообщает Зарафшон.