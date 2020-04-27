Школа, построенная почти пятьдесят лет назад, проходит капитальный ремонт

Здание школы №27 в махалле «Почвон» Ургутского района было построено и сдано в эксплуатацию в период с 1971-1978 гг.. В настоящее время учебное
заведение, история которого насчитывает почти пятьдесят лет, капитально
ремонтируется .
- Здание нашей школы, рассчитанное на 1072 ученика, в
последний раз было отремонтировано в 2005 году, - говорит исполняющий обязанности директора школы Хуршид
Хурсандов. - Но сегодняшние условия не отвечали требованиям времени. Поэтому нам пришлось обучать 974 ученика в две смены. В
результате проливных дождей серьезно пострадала кровля помещения, начало течь
со всех сторон.
- Мы начали ремонтные работы 1 апреля этого года, -
рассказывает делопроизводитель частного предприятия «Мохли Окила» Шухрат
Дустмуродов. - До сих пор в нашей строительной компании работало более 30
сотрудников. В течение карантинного периода мы привлекли к строительству еще 30
молодых людей по соседству. Планируем завершить капремонт, стоимостью 3,7 млрд. сумов, к 1 августа .
В настоящее время капитальный ремонт проводится и в школе
№ 9 в махалле «Вагашти», сообщает Зарафшон.