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  • 27 апрель 2020 15:13
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Школа, построенная почти пятьдесят лет назад, проходит капитальный ремонт

Здание  школы №27 в махалле «Почвон»  Ургутского района было построено и  сдано в эксплуатацию  в период с 1971-1978 гг.. В настоящее время учебное заведение, история которого насчитывает почти пятьдесят лет, капитально ремонтируется .

 

Школа, построенная почти пятьдесят лет назад, проходит капитальный ремонт


- Здание нашей школы, рассчитанное на 1072 ученика, в последний раз было отремонтировано в 2005 году, - говорит  исполняющий обязанности директора школы Хуршид Хурсандов. - Но сегодняшние условия не отвечали   требованиям времени. Поэтому  нам пришлось обучать 974 ученика в две смены. В результате проливных дождей серьезно пострадала кровля помещения, начало течь со всех сторон.

 

Школа, построенная почти пятьдесят лет назад, проходит капитальный ремонт

 

- Мы начали ремонтные работы 1 апреля этого года, - рассказывает делопроизводитель частного предприятия «Мохли Окила» Шухрат Дустмуродов. - До сих пор в нашей строительной компании работало более 30 сотрудников. В течение карантинного периода мы привлекли к строительству еще 30 молодых людей по соседству. Планируем завершить капремонт, стоимостью  3,7 млрд. сумов,  к 1 августа .  

 

Школа, построенная почти пятьдесят лет назад, проходит капитальный ремонт

 

В настоящее время капитальный ремонт проводится и в школе № 9 в махалле «Вагашти», сообщает Зарафшон.


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