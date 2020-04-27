Рустам Кобилов, заместитель хокима Самаркандской области: некоторые врачи не смогли даже пойти на похороны своей матери

Трудные дни переживает не только наша страна, но и весь мир. В это время каждое государство разработало собственную стратегию борьбы с этой болезнью, наметило меры. Усилия против вируса в нашей стране начались еще до его появления, говорит замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов.

-В Самарканде работа, проводимая по всей стране, была организована систематически. Определение карантинных зон, предоставление услуг людям на карантине, медицинское обслуживание и все другие аспекты осуществляются под надзором областного хокима на должном уровне. Радует то, что наши соотечественники действуют в единстве и солидарности в преодолении этого вируса. Тысячи самаркандцев служат ради спасения инфицированных, оказания помощи людям на карантине и самоизоляции, обеспечения правопорядка на местах. Особенно следует отметить услуги врачей в эти трудные времена.

Как известно, врачи, ухаживающие за населением в карантинной зоне и заразившимися больными, не могут покинуть клинику в течение 14 дней. После этого приходится пожить в отдельной «чистой» зоне еще две недели для собственной безопасности. Я видел врачей, которые не могли выбраться оттуда, независимо от ситуации в семье. Мать доктора, который лечил инфицированных, умерла. Специалист не смог присутствовать на похоронах своей матери, сказал замхокима в своем интервью.

Можно привести десятки примеров с подобными случаями. Отрадно, что наши эксперты в этой ситуации действуют профессионально , демонстрируя высокий уровень ответственности за здоровье других. Специалисты и другой медицинский персонал, работающий в лабораториях, также выполняли и продолжают свою работу усердно. Конечно, мы ценим и тот факт, что частные клиники тоже стараются оказать помощь.

Необходимо отметить, служба органов внутренних дел, Национальной гвардии и военных заслуживает особой похвалы.

Сегодня каждый из нас должен заботиться о своем здоровье и строго соблюдать карантинные правила , ценить работу этих людей. Об этом сообщает Зарафшон.