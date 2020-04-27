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  • 27 апрель 2020 11:37
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Рустам Кобилов, заместитель хокима Самаркандской области: некоторые врачи не смогли даже пойти на похороны своей матери

Трудные дни переживает не только наша страна, но и весь мир. В это время  каждое государство разработало собственную стратегию борьбы с этой болезнью, наметило  меры. Усилия против вируса в нашей стране начались еще до его появления, говорит замхокима Самаркандской области Рустам Кобилов.

 

Рустам Кобилов, заместитель хокима Самаркандской области: некоторые врачи не смогли даже пойти на похороны своей матери

 

 

-В Самарканде работа, проводимая по всей стране, была организована систематически. Определение карантинных зон, предоставление услуг людям на карантине, медицинское обслуживание и все другие аспекты осуществляются под надзором областного хокима  на должном уровне. Радует  то, что наши соотечественники действуют в единстве и солидарности в преодолении этого вируса. Тысячи самаркандцев служат ради спасения инфицированных, оказания помощи людям на карантине и самоизоляции, обеспечения правопорядка на местах. Особенно следует отметить услуги врачей в эти трудные времена.

 

Как известно, врачи, ухаживающие за населением  в карантинной зоне и заразившимися больными,  не могут покинуть клинику  в течение 14 дней. После этого приходится пожить  в отдельной «чистой» зоне еще две недели  для собственной безопасности. Я видел врачей, которые не могли выбраться оттуда, независимо от ситуации в семье. Мать доктора, который лечил инфицированных, умерла. Специалист  не смог  присутствовать на похоронах своей матери, сказал замхокима в своем интервью.

 

Можно привести десятки примеров с подобными  случаями. Отрадно, что  наши эксперты в этой ситуации действуют  профессионально , демонстрируя высокий уровень ответственности за здоровье других. Специалисты и другой медицинский персонал, работающий в лабораториях, также выполняли и продолжают свою работу усердно. Конечно, мы ценим и тот факт, что частные клиники тоже стараются оказать помощь.

 

Необходимо отметить,  служба органов внутренних дел,  Национальной гвардии и военных заслуживает особой похвалы.

 

Сегодня каждый из нас должен заботиться о своем здоровье и строго соблюдать карантинные правила , ценить работу этих людей. Об этом сообщает Зарафшон.

 


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